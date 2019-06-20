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Защита Бойко попросила заменить арест залогом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители защиты Василия Бойко-Великого просят избрать альтернативную аресту меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей.
«Прошу избрать для моего подзащитного меру пресечения в виде залога в 10 млн рублей, который я лично готов внести на депозитный счет суда в случае удовлетворения моего ходатайства», — сказал адвокат Вадим Миндлин, передает ТАСС.
Напомним, Бойко-Великого задержали 19 июня, ему предъявлено обвинение в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс». По данным СК, он и его сообщники составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов с депозитных счетов. Свою вину он не признал.
Ранее Владимир Путин во время прямой линии призвал чаще отпускать подозреваемых предпринимателей под залог.
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Криминал , Происшествия , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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