Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

По данным следствия, местные жители нашли погибшего в сарае заброшенного дачного участка, расположенного на окраине города Калачинска . В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений у него не зафиксировали.

Кроме того, за несколько дней до этого, грибники заметили в лесу Горьковского района автомобиль пропавшего. Осмотрев его, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замытые следы крови, однако тел погибших там не оказалось.

В настоящее время рассматривается версия о том, что мужчина на почве ревности убил свою супругу, а затем и несовершеннолетнюю дочь, которая стала свидетелем конфликта между отчимом и матерью.

Об исчезновении семьи стало известно 28 мая, когда в полицию обратилась коллега одной из пропавших. Не дождавшись приятельницу на работе, она пришла к ней домой, где обнаружила лишь спящего 4-летнего ребенка. Другие члены семьи на телефонные звонки не отвечали, при этом дверь в квартиру была открыта. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты нашли в помещении следы крови.