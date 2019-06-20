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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Омской области обнаружено тело главы семьи, после исчезновения которой было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.
По данным следствия, местные жители нашли погибшего в сарае заброшенного дачного участка, расположенного на окраине города Калачинска. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений у него не зафиксировали.
Кроме того, за несколько дней до этого, грибники заметили в лесу Горьковского района автомобиль пропавшего. Осмотрев его, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замытые следы крови, однако тел погибших там не оказалось.
В настоящее время рассматривается версия о том, что мужчина на почве ревности убил свою супругу, а затем и несовершеннолетнюю дочь, которая стала свидетелем конфликта между отчимом и матерью.
Об исчезновении семьи стало известно 28 мая, когда в полицию обратилась коллега одной из пропавших. Не дождавшись приятельницу на работе, она пришла к ней домой, где обнаружила лишь спящего 4-летнего ребенка. Другие члены семьи на телефонные звонки не отвечали, при этом дверь в квартиру была открыта. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты нашли в помещении следы крови.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Калачинск , Омская Область
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