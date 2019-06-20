Изнасиловал и засыпал: зверское убийство школьницы в Самаре

Житель Самары , изнасиловавший и убивший семилетнюю девочку, осужден на 20 лет колонии строгого режима . Ребенок пропал во время прогулки во дворе. Найти ее тело удалось только на следующий день: оно лежало в кустах, присыпанное бытовым и строительным мусором. Врачи зафиксировали у девочки признаки удушения и травму головы. Изначально преступник пытался отвести от себя подозрения и участвовал в поисках, однако позже был задержан и дал признательные показания.

Житель Самары, изнасиловавший и убивший семилетнюю девочку, осужден на 20 лет колонии строгого режима. Ребенок пропал во время прогулки во дворе. Найти ее тело удалось только на следующий день: оно лежало в кустах, присыпанное бытовым и строительным мусором. Врачи зафиксировали у девочки признаки удушения и травму головы. Изначально преступник пытался отвести от себя подозрения и участвовал в поисках, однако позже был задержан и дал признательные показания.

Суд Самары осудил местного жителя Николая Захарова за убийство и изнасилование семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, ребенок пропал вечером 20 июля 2018 года — девочка ушла гулять вместе со старшим братом, однако внезапно пропала из его поля зрения. На протяжении ночи ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры «Лизы Алерт».

Найти девочку удалось только на следующий день утром — ее тело лежало в кустах на заброшенном стадионе. Прибывшие на место врачи зафиксировали у нее признаки удушения и травму головы.

«Девочку изнасиловали, в том числе с использованием палки, и задушили», — цитирует сайт kp.ru источник, близкий к следствию.

По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Чтобы найти убийцу, сотрудники ГУМВД в течение трех суток опрашивали жильцов дома, а также работников близлежащих автостоянок и торговых центров. С 20 камер наружного наблюдения были изъяты видеозаписи.

В связи с собранной информацией правоохранители определились с подозреваемым в убийстве девочки уже через неделю — им стал 23-летний житель соседнего дома Николай Захаров, который был знаком с погибшей. По версии следствия, вечером в день убийства пьяный молодой человек гулял рядом с домом девочки. Там он увидел ее и завел разговор.

«Захаров решил совершить ее изнасилование и, реализуя задуманное, используя детскую доверчивость, увел ребенка на территорию заброшенного стадиона, где совершил ее изнасилование, а затем, с целью скрыть данное преступление — убийство девочки. После этого злоумышленник спрятал тело ребенка под бытовым и строительным мусором и скрылся с места совершения преступления», — уточнили в СК.

Причастность Захарова к преступлению подтвердили и проведенные следствием экспертизы. В частности с тела ребенка были сняты образцы ДНК насильника, которые совпали с результатами тестов Захарова. В ходе допросов мужчина также полностью признал вину и подробно рассказал о случившемся.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Николаю Захарову. Приговором суда Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.

Ранее, в начале июня 2019 года, в Подмосковном Лыткарине был задержан 47-летний гражданин Узбекистана, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

По данным сайта kp.ru, жертвой злоумышленника стала пятиклассница с проблемами в развитии. У девочки с раннего детства наблюдалась легкая форма умственной отсталости.

Общение она поддерживала только со своей ровесницей, к которой регулярно ходила в гости в соседний дом. Однако уже через полгода таких визитов мать девочки заметила ее растущий живот.

«Думали, ну поправилась немного. Когда отвели к гинекологу, срок был такой, что делать аборт было уже слишком поздно», — пояснила подруга семьи газете «КП».

Позже школьница призналась матери, что с лета 2018 года она регулярно подвергалась насилию со стороны отца своей подруги — 47-летнего мужчины из Узбекистана. При этом последний половой контакт между ними был в начале 2019 года. Кроме того, мужчина также регулярно избивал свою родную дочь, поэтому обе запуганные девочки молчали о происходящем с ними.

«Он жил прямо в соседнем доме. Этот извращенец просто запугал девочку и воспользовался ее проблемами со здоровьем. Вот она ничего и не стала говорить матери», — отметила собеседница издания.

В результате 6 июня мать изнасилованной девочки написала заявление в полицию и сообщила следователям, что ранее не знала об отношениях дочери со взрослым мужчиной. Правоохранители возбудили против 47-летнего злоумышленника уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», он был арестован.

После случившегося самой пострадавшей была предложена психологическая помощь. Отмечается, что ранее девочка не состояла на учете в соцслужбах и воспитывалась в полной семье.