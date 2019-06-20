«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена и православного активиста Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Как сообщает РИА «Новости », СК РФ подозревает Бойко-Великого и шестерых его соучастников в хищении свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов в период с 2013 по 2018 годы.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой лиц. Им грозит до 10 лет колонии.

Уголовное дело о хищении было возбуждено по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» , которой пришлось возмещать убытки клиентов банка после лишения его лицензии.

На суд Бойко-Великий явился в камзоле и с иконами. Журналистам он кричал, что ни в чем не виновен.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бойко-Великий является руководителем и основным владельцем ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Он также входит в совет директоров АО «Русское молоко» и является совладельцем ООО «Стройинвест-3».