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«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО 

Рамблер + ещё 39 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена и православного активиста Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Как сообщает РИА «Новости», СК РФ подозревает Бойко-Великого и шестерых его соучастников в хищении свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов в период с 2013 по 2018 годы.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой лиц. Им грозит до 10 лет колонии.
Уголовное дело о хищении было возбуждено по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой пришлось возмещать убытки клиентов банка после лишения его лицензии.
На суд Бойко-Великий явился в камзоле и с иконами. Журналистам он кричал, что ни в чем не виновен.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бойко-Великий является руководителем и основным владельцем ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Он также входит в совет директоров АО «Русское молоко» и является совладельцем ООО «Стройинвест-3».
Комментарии3
Криминал , Видео , Происшествия , Агентство по страхованию вкладов , СКР , ФСИН , Москва
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