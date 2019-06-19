На Украине по делу об убийстве Гандзюк проводятся 13 обысков

На Украине в рамках расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк следователи проводят 13 обысков.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко

«Всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, согласно постановлениям следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам относительно путепровода, аэропорта, поджога леса, незаконного выделения земельных участков», — отметил Лысенко.

6 июня суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

В июле 2018 года нанятые участники преступления облили активистку серной кислотой. Через несколько месяцев она скончалась.