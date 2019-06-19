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В Москве задержана банда подпольных банкиров 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Полицейские задержали в Москве банду подпольных банкиров. Они незаконно обналичили свыше 37 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России.
Участники группы проводили банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций. Работали за вознаграждение. За каждую транзакцию брали комиссию около 8,5 процента, передает телеканал "Россия 24".
"Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержаны мужчина и три женщины возрасте от 34 до 47 лет.
В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе Банк-Клиент, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Комментарии
Криминал , Ирина Волк , Росгвардия , МВД , Москва
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