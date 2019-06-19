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В Лондоне убит россиянин 

Рамблер + ещё 14 21 минуту назад
Фото: Isabel Infantes / PA via AP
Скотленд-Ярд на своём сайте заявил о задержании двух мужчин, подозреваемых в убийстве выходца из России Глеба Жебровского. Предполагается, что они напали на погибшего с ножами.
Трагедия произошла 15 июня в районе Тауэр-Хэмлетс на востоке Лондона. По версии правоохранителей, там на 34-летнего Глеба Жебровского, известного под псевдонимом Глеб Стальной, было совершено нападение. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Впоследствии сотрудники Скотленд-Ярда задержали двух подозреваемых 28-ми и 33-ёх лет. Однако правоохранителям не хватает показаний возможных свидетелей произошедшего.
«Мы по-прежнему очень хотим получить информацию от всех, кто мог видеть двух мужчин, покинувших место преступления и побежавших в сторону станции легкого метро «Поплар», — отмечает старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймо Стенкомб.
Он заявил, что инцидент произошёл среди бела дня, поэтому должны быть не только очевидцы самого убийства, но и «последовавших сразу после этого событий». При этом правоохранители подчеркнули, что поставили в известность о трагедии ближайших родственников погибшего и выразили им глубокие соболезнования.
«Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время», — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, сотрудники Скотленд-Ярда уже связались с российским посольством в Великобритании с целью проверки у убитого наличия российского гражданства.
Ранее дипломаты неоднократно предупреждали россиян, посещающих Великобританию, о росте количества нападений с применением холодного оружия в стране. ТАСС приводит статистику, что в 2019 году на улицах Лондона уже было убито более 30 человек, а в 2018 году в британской столице по количеству убийств был поставлен рекорд — правоохранители зарегистрировали 135 преступлений.
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Криминал , ИТАР-ТАСС
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