В Лондоне убит россиянин

Скотленд-Ярд на своём сайте заявил о задержании двух мужчин, подозреваемых в убийстве выходца из России Глеба Жебровского. Предполагается, что они напали на погибшего с ножами.

Трагедия произошла 15 июня в районе Тауэр-Хэмлетс на востоке Лондона. По версии правоохранителей, там на 34-летнего Глеба Жебровского, известного под псевдонимом Глеб Стальной, было совершено нападение. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Впоследствии сотрудники Скотленд-Ярда задержали двух подозреваемых 28-ми и 33-ёх лет. Однако правоохранителям не хватает показаний возможных свидетелей произошедшего.

«Мы по-прежнему очень хотим получить информацию от всех, кто мог видеть двух мужчин, покинувших место преступления и побежавших в сторону станции легкого метро «Поплар», — отмечает старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймо Стенкомб.

Он заявил, что инцидент произошёл среди бела дня, поэтому должны быть не только очевидцы самого убийства, но и «последовавших сразу после этого событий». При этом правоохранители подчеркнули, что поставили в известность о трагедии ближайших родственников погибшего и выразили им глубокие соболезнования.

«Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сотрудники Скотленд-Ярда уже связались с российским посольством в Великобритании с целью проверки у убитого наличия российского гражданства.

Ранее дипломаты неоднократно предупреждали россиян, посещающих Великобританию, о росте количества нападений с применением холодного оружия в стране. ТАСС приводит статистику, что в 2019 году на улицах Лондона уже было убито более 30 человек, а в 2018 году в британской столице по количеству убийств был поставлен рекорд — правоохранители зарегистрировали 135 преступлений.