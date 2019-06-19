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Защита Захарченко обжаловала приговор и попросила оправдать его 

RT на русском + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Защита Дмитрия Захарченко, который получил 13 лет колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 990 000 рублей, обжаловала приговор. Адвокаты просят оправдать мужчину по всем пунктам обвинения.
«Только что мы отправили по почте апелляционную жалобу, в которой просим отменить приговор в связи с невиновностью нашего подзащитного Захарченко. Мы просим Мосгорсуд оправдать его», — сказал ТАСС один из адвокатов Захарченко Александр Карабанов.
Ранее суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.
При этом обвинение требовало приговорить мужчину к 15,5 года колонии и штрафу в размере 494,9 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Александр Карабанов , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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