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Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые. Об этом сообщает "Mосковский комсомолец".
Решение о компенсации принял Лениногорский городской суд, несмотря на то, что представитель участковых отказывался признавать требования истца, а прокурор настаивал на возмещении в размере 80 тыс. рублей, заявил юрист Андрей Сучков.
Он также отметил, что адвокаты будут обжаловать данное решение, так как защита просила компенсации от МВД РФ в размере 1,5 млн рублей, что соответствует практике ЕСПЧ.
Шарифуллин подвергся противоправным действиям в августе 2017 года. Тогда пьяные участковые затащили мужчину в автомобиль, где избили его. Позже в отделении майор Альберт Самигуллин замахивался огнетушителем на пострадавшего, ударил 1,5-литворой бутылкой с водой по спине, а также коленом в область груди.
После нападения сотрудники органов под диктовку заставили написать Шарифуллина, что это он украл плитки из магазина.
Участковые не признали свою вину. В декабре прошлого года полицейский получили условные сроки.
Ранее на челябинского полицейского завели дело о домогательствах.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Андрей Сучков , ЕСПЧ , МВД , Республика Татарстан
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