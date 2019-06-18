Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции

Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые. Об этом сообщает "Mосковский комсомолец".

Решение о компенсации принял Лениногорский городской суд, несмотря на то, что представитель участковых отказывался признавать требования истца, а прокурор настаивал на возмещении в размере 80 тыс. рублей, заявил юрист Андрей Сучков

Он также отметил, что адвокаты будут обжаловать данное решение, так как защита просила компенсации от МВД РФ в размере 1,5 млн рублей, что соответствует практике ЕСПЧ

Шарифуллин подвергся противоправным действиям в августе 2017 года. Тогда пьяные участковые затащили мужчину в автомобиль, где избили его. Позже в отделении майор Альберт Самигуллин замахивался огнетушителем на пострадавшего, ударил 1,5-литворой бутылкой с водой по спине, а также коленом в область груди.

После нападения сотрудники органов под диктовку заставили написать Шарифуллина, что это он украл плитки из магазина.

Участковые не признали свою вину. В декабре прошлого года полицейский получили условные сроки.

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