Экс-глава Серпуховского района пытался покончить с собой в суде

Бывший чиновник-миллиардер Александр Шестун , обвиняемый в мошенничестве, порезал вены на руке во время заседания суда, рассказала «Дождю» его жена Юлия.

Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района Московской области , был арестован год назад по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и незаконном предпринимательстве.

В апреле 2019-го Красногорский суд изъял в доход государства имущество Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей, среди прочего — 676 объектов недвижимости.

В ходе сегодняшнего заседания Гарнизонного военного суда по своему делу Шестун, заявив об отсутствии каких-либо доказательств своей вины, порезал вены на руке.