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Экс-глава Серпуховского района пытался покончить с собой в суде 

Рамблер + ещё 21 12 минут назад
Бывший чиновник-миллиардер Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, порезал вены на руке во время заседания суда, рассказала «Дождю» его жена Юлия.
Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района Московской области, был арестован год назад по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
В апреле 2019-го Красногорский суд изъял в доход государства имущество Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей, среди прочего — 676 объектов недвижимости.
В ходе сегодняшнего заседания Гарнизонного военного суда по своему делу Шестун, заявив об отсутствии каких-либо доказательств своей вины, порезал вены на руке.
Экс-чиновник принимал участие в заседании по видеосвязи из московского следственного изолятора «Матросская Тишина». Чем Шестун нанес себе рану, как раздобыл это в СИЗО и каковы последствиям произошедшего для его здоровья, жена чиновника не уточнила.
Криминал , Видео , Происшествия , Александр Шестун , ФСИН , Московская область
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