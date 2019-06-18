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Глава Фонда кино рассказал о своём избиении 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что его избили возле дома, он обратился к врачу.
«Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали. Я обратился ко врачу и в полицию», — приводит РИА Новости слова Тельнова.
Он отметил, что удары были сильными.
Телеканалу «360» Тельнов сообщил, что нападение произошло накануне в 22:00. Он отметил, что на него напал один человек «большой, крупный».
По его словам, целью нападения было не ограбления, нападавший снимал атаку на видео.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино в ноябре 2018 года.
RT на русском: последние новости
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Медведев , Вячеслав Тельнов , РИА Новости
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