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Культовый певец задержан в Москве за поджог и ограбление 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Азербайджанский певец Ризван Алиев задержан по подозрению в поджоге и ограблении в Москве.
Пострадал от действий подозреваемого московский массажист, публиковавший в соцсетях оскорбительные комментарии в отношении артиста после ссоры.
Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на показания массажиста, 25 мая он выехал на вызов, который оказался ложным. Вернувшись домой, он обнаружил последствия пожара и пропажу сейфа с золотом.
Утверждается, что сейчас певец отправлен под домашний арест. Золото нашли зарытым в лесу.
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Криминал , Происшествия , Ризван Алиев , Москва
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