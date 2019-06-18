Культовый певец задержан в Москве за поджог и ограбление

Азербайджанский певец Ризван Алиев задержан по подозрению в поджоге и ограблении в Москве

Пострадал от действий подозреваемого московский массажист, публиковавший в соцсетях оскорбительные комментарии в отношении артиста после ссоры.

Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на показания массажиста, 25 мая он выехал на вызов, который оказался ложным. Вернувшись домой, он обнаружил последствия пожара и пропажу сейфа с золотом.

Утверждается, что сейчас певец отправлен под домашний арест. Золото нашли зарытым в лесу.