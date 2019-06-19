В деле об убийстве бывшей жены хоккеиста Максима Соколова Ирины может появиться новый фигурант — окровавленный рабочий. О его существовании в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил сосед убитой.
40-летняя Ирина Соколова была убита 13 июня. Согласно одной из версий произошедшего, преступление совершил ее 18-летний сын Максим. Он был найден рядом с матерью с ранами, которые мог получить при попытке убить и себя.
Первым эту версию выдвинул младший сын Соколовых. Позже 15-летний Арсений запутался в показаниях и был задержан по подозрения в убийстве матери.
Новым подозреваемым в совершении преступления может стать некий окровавленный рабочий, которые якобы был замечен в день убийства выходящим из дома Соколовых.
«Когда все случилось, я был у себя в гараже и внезапно услышал где-то на улице: "Из дома Максима выходил окровавленный рабочий"», — заявил сосед Соколовых Павел Маркарян на шоу «Прямой эфир», отметив, что «ничего не видел, только слышал».