В деле Соколовых появился окровавленный рабочий

40-летняя Ирина Соколова была убита 13 июня. Согласно одной из версий произошедшего, преступление совершил ее 18-летний сын Максим. Он был найден рядом с матерью с ранами, которые мог получить при попытке убить и себя.

Первым эту версию выдвинул младший сын Соколовых. Позже 15-летний Арсений запутался в показаниях и был задержан по подозрения в убийстве матери.

Новым подозреваемым в совершении преступления может стать некий окровавленный рабочий, которые якобы был замечен в день убийства выходящим из дома Соколовых.