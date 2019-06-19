Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле Соколовых появился окровавленный рабочий 

Рамблер + ещё 12 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
В деле об убийстве бывшей жены хоккеиста Максима Соколова Ирины может появиться новый фигурант — окровавленный рабочий. О его существовании в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил сосед убитой.
40-летняя Ирина Соколова была убита 13 июня. Согласно одной из версий произошедшего, преступление совершил ее 18-летний сын Максим. Он был найден рядом с матерью с ранами, которые мог получить при попытке убить и себя.
Первым эту версию выдвинул младший сын Соколовых. Позже 15-летний Арсений запутался в показаниях и был задержан по подозрения в убийстве матери.
Новым подозреваемым в совершении преступления может стать некий окровавленный рабочий, которые якобы был замечен в день убийства выходящим из дома Соколовых.
«Когда все случилось, я был у себя в гараже и внезапно услышал где-то на улице: "Из дома Максима выходил окровавленный рабочий"», — заявил сосед Соколовых Павел Маркарян на шоу «Прямой эфир», отметив, что «ничего не видел, только слышал».
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Андрей Малахов , Максим Соколов , Павел Маркарян , Ирина Соколова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Москве: СК возбудил дело22
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку651
Зеленского осудили за сексизм6
Найден мертвым депутат Рады4
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены34
Видео
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
02:52
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Общество Статьи
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение