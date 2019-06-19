В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Появилась новая версия трагедии, произошедшей в семье бывшего хоккеиста Максима Соколова , сообщает "Советский спорт".

Сосед семьи спортсмена рассказал о том, как из дома, где произошло убийство супруги экс-вратаря сборной России Ирины Соколовой , выходил окровавленный рабочий.

Во время программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым мужчина также отметил, что Соколова была хорошей матерью и открытым, искренним человеком. Они часто общались, и женщина делась с ним тяготами жизни. В том числе, о сложностях в отношениях с младшим сыном.

15-летнего Соколова-младшего подозревали в причастности к инциденту, однако следствие выпустило подростка. В данный момент неизвестно, кто является новым подозреваемым в этом деле.

Ранее сообщалось, что друг старшего сына Соколова уверен в его невиновности в убийстве матери.