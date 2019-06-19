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В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий» 

Газета.Ru + ещё 7 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Появилась новая версия трагедии, произошедшей в семье бывшего хоккеиста Максима Соколова, сообщает "Советский спорт".
Сосед семьи спортсмена рассказал о том, как из дома, где произошло убийство супруги экс-вратаря сборной России Ирины Соколовой, выходил окровавленный рабочий.
Во время программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым мужчина также отметил, что Соколова была хорошей матерью и открытым, искренним человеком. Они часто общались, и женщина делась с ним тяготами жизни. В том числе, о сложностях в отношениях с младшим сыном.
15-летнего Соколова-младшего подозревали в причастности к инциденту, однако следствие выпустило подростка. В данный момент неизвестно, кто является новым подозреваемым в этом деле.
Ранее сообщалось, что друг старшего сына Соколова уверен в его невиновности в убийстве матери.
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Криминал , Происшествия , Андрей Малахов , Максим Соколов , Ирина Соколова , Советский спорт
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