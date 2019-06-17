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Воры избили охранника магазина в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сетевом магазине в Выборгском районе Петербурга охранник пострадал во время драки, полиция проводит расследование инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Информация о «конфликте между двумя посетителями и охраной сетевого магазина на проспекте Тореза» поступила в полицию 16 мая, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что посетителей заподозрили в хищении товара. В результате одному из охранников потребовалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают личности посетителей магазина, которые напали на охранника.
В феврале 2019 года в московском магазине «Пятерочка» мужчина открыл стрельбу, пострадали три человека.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Санкт-Петербург
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