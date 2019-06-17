Воры избили охранника магазина в Петербурге

В сетевом магазине в Выборгском районе Петербурга охранник пострадал во время драки, полиция проводит расследование инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Информация о «конфликте между двумя посетителями и охраной сетевого магазина на проспекте Тореза» поступила в полицию 16 мая, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что посетителей заподозрили в хищении товара. В результате одному из охранников потребовалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают личности посетителей магазина, которые напали на охранника.

В феврале 2019 года в московском магазине «Пятерочка» мужчина открыл стрельбу, пострадали три человека.