В Югре пьяные подростки устроили драку в торговом центре

Пьяные подростки устроили потасовку с охранником торгового центра в Ханты-Мансийске , в отделение полиции доставили 15 человек, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении МВД по ХМАО — Югре.

Представитель ведомства уточнил, что инцидент произошел вечером в воскресенье. Группа подростков находилась в одном из местных торговых центров, двое юношей были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно, из-за чего охраннику пришлось попросить их покинуть здание.

"Но завязалась потасовка между ним и двумя подростками. В результате одного из подростков увезла бригада медиков из-за того, что он был в сильной степени алкогольного опьянения. Когда его доставили в больницу, он сбежал оттуда, но вскоре был задержан полицейскими, доставлен в дежурную часть полиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, туда же доставили второго нетрезвого подростка, а также молодых людей, которые были с ним в одной компании. В общей сложности в отделении полиции оказались 15 человек, однако большинство из них не принимало участие в конфликте.

"Провели освидетельствование, 13 человек были трезвы, двое действительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Эти двое ранее неоднократно попадали в поле нашего зрения, состоят на учете", — пояснили в УМВД.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, оцениваются действия как подростков, так и персонала ТЦ.