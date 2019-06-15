Люди с ножами пытались украсть еду из магазина в Москве

В московском районе Очаково-Матвеевское двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта в продуктовом магазине, сообщает агентство городских новостей "Москва". МВД пояснили, что на Озерной улице в продуктовом магазине двое пытались вынести продукты, но были замечены сотрудниками магазина, которые пытались предотвратить попытку кражи. "Возник конфликт, в ходе которого двум мужчинам были причинены ножевые ранения", — говорится в сообщении. Воры с места преступления скрылись, их разыскивает полиция. Пострадавшие были госпитализированы.