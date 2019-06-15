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Люди с ножами пытались украсть еду из магазина в Москве 

Газета.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В московском районе Очаково-Матвеевское двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта в продуктовом магазине, сообщает агентство городских новостей "Москва".
В МВД пояснили, что на Озерной улице в продуктовом магазине двое пытались вынести продукты, но были замечены сотрудниками магазина, которые пытались предотвратить попытку кражи.
"Возник конфликт, в ходе которого двум мужчинам были причинены ножевые ранения", — говорится в сообщении.
Воры с места преступления скрылись, их разыскивает полиция. Пострадавшие были госпитализированы.
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Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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