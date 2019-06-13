Преступное сообщество на Волге

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ занимается делом в отношении руководства «Тольяттиазот» (ТОАЗ), возбужденного по признакам преступлений, квалифицирующихся как организация преступного сообщества. Согласно заявлению СК, следователями были выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на предприятии, а также сотрудники дочерних компаний и «Тольяттихимбанка» , связанного с владельцами «Тольяттиазота».

«Тольяттинские»

Следствием уже предъявлено обвинение Александру Попову — председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005—2009 годах приобрели путём мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», в 2009—2010 годах приобрели путём мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нём объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., — говорится в заявлении следственного комитета.

3 июня газета «Коммерсант» сообщила, что 55-летнего Попова задержали утром 31 мая в аэропорту Внуково , куда он прилетел из Самары . Банкир планировал отправиться в Тбилиси . Согласно данным газеты, незадолго до задержания Попову позвонил следователь и вызвал на допрос на 3 июня, но банкир сообщил, что планирует отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Планы Попова были расценены как попытка скрыться, хотя, по утверждениям его коллег, вначале следователь не возражал против переноса допроса. «Коммерсант» пишет, что во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель СК сказал, что Попов «приобрёл паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия». Банкир был арестован на два месяца.

Старая история

Строительство завода по выпуску минеральных удобрений возле Тольятти началось в 1974 году по договору с американской фирмой «Оксидентал Петролеум». Завод строился с финансовым участием питавшего симпатии к СССР миллиардера Арманда Хаммера , который был лично знаком с Лениным. Химик по образованию Владимир Махлай был назначен гендиректором предприятия в 1985 году. Он активно участвовал в его приватизации и в результате получил контроль над крупнейшим в России производителем аммиака. С его правлением связана цепочка скандалов и уголовных дел. Так, в 1997 году в Тольятти прогремело убийство работницы эскорта Елены Поваляевой. По сообщениям СМИ, в 2012 году отбывающий срок в колонии для пожизненно осуждённых «Чёрный дельфин» Евгений Кутьминов заявил, что убийство Поваляевой было совершено членами печально известной в городе банды «Фантомасы», после того как она попыталась шантажировать Махлая.

В 2005 году против Владимира Махлая и его бывшего помощника Александра Макарова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и неуплаты налогов. После чего они сбежали из России в Лондон. По данным «Российской газеты», экс-гендиректор ТОАЗа Евгений Королёв в нарушение законодательства вёл реестр его акционеров. Газета писала, что по его указанию подчинённая Ольга Камашева вычёркивала из реестра неугодных Махлаю акционеров. Среди пострадавших была, в частности, иностранная компания Eurotoaz Limited, вложившая $20 млн в ТОАЗ в обмен на 10% акций завода. В 1997 году выяснилось, что в реестре акционеров такой фирмы не существует. Вместо неё там прописана ранее ликвидированная фирма с похожим названием. По версии следствия, в результате этой аферы компании Eurotoaz Limited был нанесён ущерб на более чем 700 млн руб. В 2013 году Евгений Королёв также переехал в Великобританию.

Эпизоды нового уголовного дела

В период с 2005 по 2010 год с помощью серии многочисленных сделок из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака N7. В результате 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости превышающей 10 млрд, пишет РГ. Договоры со стороны ТОАЗа заключал Александр Макаров. Вывод активов происходил в нарушение российского законодательства, устава предприятия и без одобрения собранием акционеров, которых держали в неведении, пишет газета. В 2010 году таким же образом из состава производственных активов ТОАЗа было выведено метанольное производство вместе с земельным участком за 132 млн руб. Ущерб от этой сделки составил для предприятия более 200 млн рублей. Договор со стороны ТОАЗа подписывал Евгений Королёв. Всё это имущество было записано на гонконгский офшор — ООО «Томет» во главе с директором Равилем Хайбуллиным.

Ещё один преступный эпизод, связанный с руководством предприятия, имеет отношение к председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк», арестованному Александру Попову и сыну Владимира Махлая Сергею. Последний несколько лет являлся председателем совета директоров ТОАЗа и единственным владельцем АКБ «Тольяттихимбанк». Как пишет «Российская газета», это звено отмывало и обналичивало похищенные денежные средства путём вывода денег за границу через сеть офшорных компаний, связанных с обвиняемыми. По данным издания, одним из контролирующих схему был владелец AG Андреас Циви . Кроме того, по данным РГ, защиту преступного сообщества обеспечивали влиятельные знакомые Махлая в прокуратуре Центрального района Тольятти, а также бывший замначальника местного УВД , который впоследствии перешёл на работу в ТОАЗ.

В 2012 году было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ из-за продажи продукции «Тольяттиазота» по заниженной цене швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, аффилированной с Сергеем и Владимиром Махлаями и Циви. Nitrochem Distribution AG продавала приобретённый карбамид и аммиак уже по рыночной цене, а разница распределялась между членами преступного сообщества. Дело в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти. Речь может идти о нанесении государству ущерба в 2,5 млрд руб из-за занижения суммы налогооблагаемой базы.

Нет сомнений, что расследование в отношении руководства и работников «Тольяттиазота» и аффилированных с ними фирм позволит пресечь беспредел, годами творившийся на «Тольяттиазоте», а государству будут возвращены многомиллиардные недоплаченные налоги.