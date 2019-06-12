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СМИ: в Мексике убили журналистку 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: TASS/Zuma
Журналистка Норма Сарабия была убита неизвестными преступниками во вторник вечером (утро среды мск) рядом со своим домом в районе Уиманигильо в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила газета Milenio.
В нападении, по предварительным данным, участвовали двое вооруженных мужчин, задержать которых по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию убийства. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было. Сарабия последние несколько лет работала в региональной газете Tabasco Hoy.
По данным Национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты свыше 145 сотрудников СМИ. Согласно подсчетам организации "Репортеры без границ", в 2018 году жертвами насилия в латиноамериканской стране стали девять журналистов.
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Криминал , Происшествия , Мексика , Табаско
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