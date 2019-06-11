Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победил закон и справедливость

«В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека. Абсолютно приветствую решение Колокольцева ходатайствовать об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Девяткина.

Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение.

Спасибо всем за оказанную поддержку. Это — ВАША победа».

Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты. МВД направило в СК материалы внутреннего расследования в отношении действий сотрудников, задержавших Голунова, они отстранены от исплонения должностных обязанностей.