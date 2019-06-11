Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победил закон и справедливость 

Говорит Москва + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
В беседе с «Говорит Москва» Сергей Бадамшин поблагодарил всех за поддержку.
«В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека. Абсолютно приветствую решение Колокольцева ходатайствовать об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Девяткина.
Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение.
Спасибо всем за оказанную поддержку. Это — ВАША победа».
Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты. МВД направило в СК материалы внутреннего расследования в отношении действий сотрудников, задержавших Голунова, они отстранены от исплонения должностных обязанностей.
Говорит Москва: последние новости
Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победил закон и справедливость Пенсионер в Якутии убил из ружья двух человек, двое ранены ФСИН: начальник зеленоградской колонии избивал заключённых
Комментарии
Криминал , Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Голунова: глава МВД обратится к Путину389
Порошенко подменил понятия в Донбассе31
Колокольцев решил судьбу Голунова267
«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка»23
Трагедия в Раменском: появились подробности убийства7
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы