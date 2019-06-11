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Гаишник повздорил с россиянином и выстрелил в него 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Назрани (Ингушетия) сотрудник ГИБДД выстрелил в местного жителя после словесной перепалки. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Из-за чего произошел конфликт, неизвестно. Пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
Стрелявшим оказался майор полиции, который занимает должность командира роты. Следователи проводят проверку инцидента.
Накануне, 10 июня возле одной из школ Грозного произошла массовая драка со стрельбой. На место конфликта прибыли три сотрудника полиции. Один из них ударил школьника, когда пытался разнять подростков. В отношении полицейских проводится служебная проверка.
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Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , Назрань , Республика Ингушетия
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