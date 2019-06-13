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Тело пропавшей в Забайкалье шестилетней девочки нашли в реке 

ТАСС + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тело шестилетнего ребенка, пропавшего 10 июня в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, нашли в реке. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
"Сотрудники МЧС нашли тело шестилетней девочки, пропавшей несколько дней назад. Сейчас следователи выдвигаются к месту обнаружения ребенка, это в районе села Калдага. Тело девочки находилось в реке. Версия, что утонула, пока подтверждается", — сообщил он.
Вечером 10 июня в правоохранительные органы поступило заявление о шестилетней девочке, пропавшей в селе Игдоча. По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
Несколько дней ребенка искали полицейские, сотрудники МЧС, местной администрации, добровольцы, в поисковых мероприятиях применялся квадрокоптер.
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Криминал , Происшествия , МЧС , МВД , Забайкальский Край
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