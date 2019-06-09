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СК назвал причину стрельбы в Уфе 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/ufa_sluhi
Стрельба возле автовокзала «Южный» в Уфе, в результате которой погиб мужчина и ранена женщина, произошла из-за долга. Об этом сообщает СУ СК по Башкортостану.
После стрельбы в Уфе возбуждено дело
По версии следствия, 25-летний подозреваемый на почве конфликта из-за денежного долга перед потерпевшим такого же возраста несколько раз выстрелил в него и его 24-летнюю подругу из карабина, когда те находились в салоне автомобиля Lada Priora, говорится на сайте ведомства.
Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудниками полиции. Заведены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.
Как писал News.ru, 9 июня мужчина открыл стрельбу из ружья на автовокзале в Уфе. Видео последствий инцидента появилось в соцсетях.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Уфа
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