СК назвал причину стрельбы в Уфе

Стрельба возле автовокзала «Южный» в Уфе , в результате которой погиб мужчина и ранена женщина, произошла из-за долга. Об этом сообщает СУ СК по Башкортостану.

По версии следствия, 25-летний подозреваемый на почве конфликта из-за денежного долга перед потерпевшим такого же возраста несколько раз выстрелил в него и его 24-летнюю подругу из карабина, когда те находились в салоне автомобиля Lada Priora, говорится на сайте ведомства.

Стрелявший попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудниками полиции. Заведены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

Как писал News.ru, 9 июня мужчина открыл стрельбу из ружья на автовокзале в Уфе. Видео последствий инцидента появилось в соцсетях.