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В Барнауле полицейского из отдела борьбы с коррупцией задержали за взятку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело завели на полицейского из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Барнауле, он задержан по подозрению в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по региону.
По данным ведомства, 6 июня в Барнауле начальник по рассмотрению заявлений и обращений граждан отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу получил от представителя двух фирм 700 тысяч рублей — часть взятки за то, чтобы в отношении должностных лиц этих компаний не возбуждали уголовные дела по факту мошенничества.
"Полицейский был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечает, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , Барнаул
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