В Барнауле полицейского из отдела борьбы с коррупцией задержали за взятку

Уголовное дело завели на полицейского из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Барнауле , он задержан по подозрению в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по региону. По данным ведомства, 6 июня в Барнауле начальник по рассмотрению заявлений и обращений граждан отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу получил от представителя двух фирм 700 тысяч рублей — часть взятки за то, чтобы в отношении должностных лиц этих компаний не возбуждали уголовные дела по факту мошенничества. "Полицейский был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении. ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечает, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.