В Крыму украинца осудили за шпионаж

Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ".

"Верховным судом Крыма признан виновным в совершении шпионажа… гражданин Украины Давыденко Константин Александрович… Решением суда Давыденко К. А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.