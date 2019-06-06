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В Крыму украинца осудили за шпионаж 

РИА Новости + ещё 9 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ".
"Верховным судом Крыма признан виновным в совершении шпионажа… гражданин Украины Давыденко Константин Александрович… Решением суда Давыденко К. А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Добавляется, что Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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Криминал , Происшествия , Константин Давыденко , ФСБ , ФСИН , Республика Крым
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