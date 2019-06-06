Красногорский городской суд Московской области заключил под стражу четвертого фигуранта дела о массовой драке в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин.
Об этом сообщает ТАСС.
Подозреваемого зовут Саак Саакян, он уроженец Еревана, не трудоустроен, имеет временную регистрацию в России, которая заканчивается в конце августа. По решению суда, он пробудет под арестом два месяца.
Саакян в суде отрицал причастность к убийству Белянкина и участие в драке.
Накануне были арестованы еще трое фигурантов дела: Сергей Ходжанян, которого обвиняют в убийстве Никиты белянкина, Нарек Степанян и Сурен Маркосян, обвиняемых в хулиганстве.
1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.
Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце. В результате ранения Белянкин скончался.