Убийство спецназовца ГРУ: еще один подозреваемый заключен под стражу

Красногорский городской суд Московской области заключил под стражу четвертого фигуранта дела о массовой драке в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин.

Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемого зовут Саак Саакян, он уроженец Еревана , не трудоустроен, имеет временную регистрацию в России , которая заканчивается в конце августа. По решению суда, он пробудет под арестом два месяца.

Саакян в суде отрицал причастность к убийству Белянкина и участие в драке.

Накануне были арестованы еще трое фигурантов дела: Сергей Ходжанян, которого обвиняют в убийстве Никиты белянкина, Нарек Степанян и Сурен Маркосян, обвиняемых в хулиганстве.

1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.

Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце. В результате ранения Белянкин скончался.