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Убийство спецназовца ГРУ: еще один подозреваемый заключен под стражу 

Рамблер + ещё 20 52 минуты назад
Фото: соцсети
Красногорский городской суд Московской области заключил под стражу четвертого фигуранта дела о массовой драке в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин.
Об этом сообщает ТАСС.
Подозреваемого зовут Саак Саакян, он уроженец Еревана, не трудоустроен, имеет временную регистрацию в России, которая заканчивается в конце августа. По решению суда, он пробудет под арестом два месяца.
Саакян в суде отрицал причастность к убийству Белянкина и участие в драке.
Накануне были арестованы еще трое фигурантов дела: Сергей Ходжанян, которого обвиняют в убийстве Никиты белянкина, Нарек Степанян и Сурен Маркосян, обвиняемых в хулиганстве.
1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.
Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце. В результате ранения Белянкин скончался.
Комментарии31
Криминал , Происшествия , ГРУ , Ереван , Московская область
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