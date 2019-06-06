В Калуге избили журналистку ВГТРК

Телеведущая «ГТРК Калуга » пострадала от нападения неизвестного, который набросился на нее около Дома правительства Калужской области

Как сообщили на официальном сайте калужского филиала ВГТРК, злоумышленник какое-то время следовал за девушкой, а потом напал, нанося удары по лицу и выкрикивая оскорбления.

Кроме того, незнакомец нанес несколько ударов по телу потерпевшей. После нападения пострадавшая калужанка рассказала об инциденте правоохранителям.

Отмечается, что никто из прохожих не помог потерпевшей. В настоящее время полицейские проводят расследование, они ищут свидетелей и очевидцев нападения, а также пытаются установить личность напавшего мужчины.