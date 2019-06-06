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В Калуге избили журналистку ВГТРК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая «ГТРК Калуга» пострадала от нападения неизвестного, который набросился на нее около Дома правительства Калужской области.
Как сообщили на официальном сайте калужского филиала ВГТРК, злоумышленник какое-то время следовал за девушкой, а потом напал, нанося удары по лицу и выкрикивая оскорбления.
Кроме того, незнакомец нанес несколько ударов по телу потерпевшей. После нападения пострадавшая калужанка рассказала об инциденте правоохранителям.
Отмечается, что никто из прохожих не помог потерпевшей. В настоящее время полицейские проводят расследование, они ищут свидетелей и очевидцев нападения, а также пытаются установить личность напавшего мужчины.
А марте в Киеве мужчина избил редактора украинского телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в дорогую шубу.
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Криминал , Происшествия , Ирина Харченко , ВГТРК , Калуга , Калужская Область
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