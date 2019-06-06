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Крах для губернатора? Министра Иркутской области задержали в Москве 

Рамблер + ещё 30 6 минут назад
Следователи управления СК по Иркутской области подозревают регионального министра лесного комплекса Сергея Шеверду в превышении должностных полномочий, сообщает сайт правоохранительного ведомства. Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в одном из московских аэропортов.
В сообщении говорится, что Шеверд а стал фигурантом ранее возбуждённого уголовного дела о незаконной вырубке лесного массива в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутсткой области. В качестве обвиняемых правоохранители уже привлекли исполняющего обязанности руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директора Казачинско-Ленского лесхоза, а также сотрудника Центра защиты леса Иркутской области.
«Указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». В результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», — отмечается в сообщении следственного управления.
По данным «Московского комсомольца», Сергей Шеверда на момент задержания находился в срочном отпуске. Региональные СМИ отмечают, что чиновник повёз ребёнка на обследование. Впрочем, автор статьи подчёркивает, что отпуск Шеверды совпал с вызовом его на очную ставку, на которую он явиться не смог. Опрошенные изданием эксперты полагают, что задержание министра лесного комплекса обернётся «крахом для губернатора Иркутской области», поскольку Шеверда является «одной из ключевых фигур нынешнего регионального правительства».
«Комсомольская правда» сообщает, что Сергей Шеверда имеет высшее образование по специальности "лесной инженер". С1999 по 2005 год работал в Сосновском лесничестве Северного лесхоза Усть-Илимска. В 2007 году стал директором Падунского лесхоза. На государственную службу поступил в 2008 году. 11 марта 2016 года был назначен на должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области.
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Криминал , Видео , Происшествия , Экология , Сергей Шеверда , ФСБ , СКР , Комсомольская правда , Иркутская Область
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