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Полицейские убили россиянку и спрятали тело в трубе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Калмыкии задержали двух участковых уполномоченных по подозрению в убийстве жительницы Элисты, третий их сообщник — тоже полицейский — объявлен в розыск. Об этом сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым Элисты произошел конфликт, в ходе которого полицейский задушил оппонентку. После чего он вызвал на подмогу еще двух участковых, и они вместе вывезли тело убитой с места преступления. Сообщники спрятали жертву.
31 мая в дежурную часть обратился родственник женщины и сообщил о ее пропаже, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам мужчины, она ушла из дома и не вернулась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело женщины было обнаружено в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты.
По горячим следам была установлена причастность полицейских к исчезновению женщины. Двое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об их аресте. Третий их подельник успел скрыться, его объявили в розыск.
«По решению руководства МВД России для оказания практической помощи в республике Калмыкия работает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности министерства», — отметила Волк.
Подозреваемые уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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Комментарии5
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Lenta.ru , Республика Калмыкия , Элиста
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