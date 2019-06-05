В столице «заминировали» отель «Савой»

На улице Рождественке проводится эвакуация гостей и персонала из отеля Savoy. В правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в здании.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в отеле Savoy, данная информация проверяется", — цитирует "Интерфакс" источника в экстренных службах.

Накануне столичные правоохранители проверяли анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов в Москве. В числе объектов — здание Госдумы телецентр "Останкино" , агентство "Россия Сегодня" и другие.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.