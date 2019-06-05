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В столице «заминировали» отель «Савой» 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: google.ru/maps
На улице Рождественке проводится эвакуация гостей и персонала из отеля Savoy. В правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в здании.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в отеле Savoy, данная информация проверяется", — цитирует "Интерфакс" источника в экстренных службах.
Накануне столичные правоохранители проверяли анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов в Москве. В числе объектов — здание Госдумы, телецентр "Останкино", агентство "Россия Сегодня" и другие.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Госдума , ТТЦ "Останкино" , МВД , РИА Новости , Интерфакс
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