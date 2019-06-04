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Прохожий, которого защищал убитый спецназовец, ушел в отказ 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Прохожий, за которого в Подмосковье заступился спецназовец Никита Белянкин, заявил, что не помнит погибшего военного. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По его словам, к тому моменту, когда Белякин пришел на помощь, он лежал с раной в животе.
Он также добавил, что даже не видел спецназовца.
Мужчина подчеркнул, что не помнит из-за чего началась драка.
Ранее стало известно имя задержанного за убийство героя-спецназовца в Подмосковье.
24-летний Белянкин был убит в драке в подмосковном поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.
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Криминал , Происшествия , Московская область
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