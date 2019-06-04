Экс-генпрокурора Киргизии задержали по делу об освобождении «авторитета»

"Аида Салянова задержана и водворена в изолятор временного содержания главного управления внутренних дел Бишкека", — заявили в ведомстве.

Как сообщается, Салянову обвиняют в злоупотреблении полномочиями и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

В 2006 году Батукаева в Киргизии приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в колонии в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат парламента Киргизии Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

В 2013 году Батукаева освободили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику, улетев на частном самолете в Чечню. Впоследствии выяснилось, что к незаконному освобождению "авторитета" причастны высокопоставленные чиновники Киргизии.

По делу об освобождении Батукаева уже задержаны несколько врачей, которые вынесли неверный диагноз, а также бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-советник председателя службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев.

Как уточнили в МВД, "подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге".