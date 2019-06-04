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В США арестовали фигуранта расследования Мюллера 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: EPA
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
"Человек с гражданством в Ливане и США (Джордж Надер — ред.) был арестован сегодня утром после прибытия в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в перевозке визуальных изображений несовершеннолетних, совершающих действия откровенно сексуального характера… В случае признания виновным Надеру грозит от 15 до 40 лет тюремного заключения", — говорится в заявлении прокуратуры.
Согласно заявлению, обвинение по уголовному делу было предъявлено Надеру 17 января 2018 года, после обнаружения у него мобильного телефона с детской порнографией.
Сообщается, что в 1991 году Надеру было предъявлено такое же обвинение, по которому он признал себя виновным.
Джордж Надер — ливано-американский бизнесмен, неофициальный переговорщик с Сирией в годы администрации Билла Клинтона и советник наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна. Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор США расследует предполагаемые попытки властей ОАЭ оказать влияние на политику администрации Трампа и заинтересовался личностью Надера.
Как сообщили изданию информированные источники, следователи Мюллера допрашивали самого Надера, а также пытались добыть у очевидцев свидетельства, указывающие на какие-либо попытки Эмиратов финансово помочь Трампу в президентской кампании и тем самым "купить" политическое влияние.
Газета напоминает, что в 2012 году Надер оказывал содействие в заключении сделки на 4,2 миллиарда долларов между Ираком и РФ по приобретению российского вооружения. Тогда он был неофициальным советником Нури аль-Малики, занимавшего в то время пост премьер-министра Ирака. Надер сопровождал Аль-Малики в ходе его визита в Москву в сентябре 2012 года, чтобы подписать соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в конечном итоге сделка не состоялась. Изначально эта информация появилась на портале Al-Monitor со ссылкой на иракские источники.
Как утверждает New York Times, Надер был в списке участников Петербургского международного экономического форума в 2012 году. По словам лиц, знакомых с перемещением Надера, после этого ливано-американский бизнесмен довольно часто приезжал в Россию от имени правительства ОАЭ, а также вместе с наследным принцем Абу-Даби. Помимо этого, он был запечатлен на фотографии вместе с Путиным, сообщил изданию человек, знакомый со снимком. Информация о том, когда была сделана фотография, не приводится.
Как сообщает издание, Надер получил по меньшей мере частичный иммунитет за сотрудничество со следствием.
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Криминал , АЛЬ НАХАЙЯН МУХАММЕД БЕН ЗАЙД , Роберт Мюллер , Билл Клинтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , New York Times , Ливан , Нью-Йорк , ОАЭ , США
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