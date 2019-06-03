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Установлены участники драки, приведшей к убийству военнослужащего 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи установили личности участников массовой драки, в результате которой был убит бывший военнослужащий.
Об этом говорится на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — указывается в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что уже назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, а следователи изучают имеющиеся записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.
Ранее в СК рассказали подробности гибели экс-военного в драке в Подмосковье.
RT на русском: последние новости
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Криминал , Происшествия , СКР , Московская область
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