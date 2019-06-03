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Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске 

Вести.Ru + ещё 7 56 минут назад
Фото: ВКонтакте
В Ноябрьске в понедельник утром обнаружили тела двоих полицейских с огнестрельными ранениями. Следователи не называют причину произошедшего, но, по неподтвержденным данным, мотивом расправы стала ревность со стороны одного из стражей порядка. В город из Москвы вылетели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД.
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони. По неподтвержденным данным, позже в квартире Мучаева следователи нашли убитую девушку, из-за которой, предположительно, и произошел конфликт.
Приятели перевелись в местный отдел полиции около года назад. Теперь держать ответ перед следователями предстоит их руководителям, ответственным, как отметили в МВД, за морально-психологическую подготовку в подразделении.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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