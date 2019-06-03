Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На сотрудника мэрии напали с топором 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Сахалинской области с тесаком для рубки мяса и огромным ножом напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, сообщает ИА Sakh.com. Известно, что нападавший собирался на приём к мэру города. Пострадавший получил серьёзные ранения, преступник задержан.
Инцидент произошёл 3 июня в 16 часов по местному времени. Известно, что 31-летний посетитель мэрии Южно-Сахалинска с тесаком для разделки мяса и большим охотничьим ножом набросился на сотрудника департамента землепользования. Пострадавший был госпитализирован.
При этом отмечается, что нападавший за несколько минут до случившегося пытался попасть на консультацию к мэру города Сергею Надсадину. Однако добраться до градоначальника мужчине не удалось, поскольку он предварительно не был записан на приём.
На выходе из городской администрации посетителю «попался под руку» входящий в здание сотрудник департамента землепользования, который получил три удара холодным оружием.
По данным агентства, нападавший — житель города Томари Сахалинской области. Пресс-служба мэрии на сайте администрации, сообщает, что на месте работает следственно-оперативная группа.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Надсадин , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу65
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию416
США поставили ультиматум Европе438
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца56
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова5
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение