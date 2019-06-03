На сотрудника мэрии напали с топором

Житель Сахалинской области с тесаком для рубки мяса и огромным ножом напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска , сообщает ИА Sakh.com. Известно, что нападавший собирался на приём к мэру города. Пострадавший получил серьёзные ранения, преступник задержан.

Инцидент произошёл 3 июня в 16 часов по местному времени. Известно, что 31-летний посетитель мэрии Южно-Сахалинска с тесаком для разделки мяса и большим охотничьим ножом набросился на сотрудника департамента землепользования. Пострадавший был госпитализирован.

При этом отмечается, что нападавший за несколько минут до случившегося пытался попасть на консультацию к мэру города Сергею Надсадину . Однако добраться до градоначальника мужчине не удалось, поскольку он предварительно не был записан на приём.

На выходе из городской администрации посетителю «попался под руку» входящий в здание сотрудник департамента землепользования, который получил три удара холодным оружием.

По данным агентства, нападавший — житель города Томари Сахалинской области. Пресс-служба мэрии на сайте администрации, сообщает, что на месте работает следственно-оперативная группа.