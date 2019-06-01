Безумие и страсть: как чиновник убил любовницу

Следствие предъявило обвинение в убийстве зампреда районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову . Его виновность доказала проверка на полиграфе. Кроме того, на теле убитой были найдены следы его ДНК. При этом сам экс-чиновник свою вину не признает и утверждает, что видел знакомую в конце апреля.

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.

«Мы еще не читали материалы, и не знаю, какие доказательства есть у следствия, он вину не признает, потому что накануне происшествия и весь промежуток времени они находились в разных местах, он был у себя дома», — сказал защитник.

Тем не менее его вина подтвердилась проверкой на полиграфе.

«Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова», — сообщила ТАСС представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

По версии следствия, убийство 39-летней женщины произошло в ночь на 2 мая. По информации телеканала «Рен ТВ», она уехала из дома ночью 1 мая на своем автомобиле, чтобы помочь «одному хорошему человеку».

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, следователи считают, что жертву могли выманить на свидание, а затем задушить.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», — сообщил источник.

Общественницу, у которой, по информации СМИ, осталась 10-летняя дочь, нашли в лесополосе задушенной в собственном автомобиле. Предположительно, женщину душили руками или предметом из ткани — колготками или платком. Однако точное орудие убийства пока установить не удалось, передает ТАСС.

«Предварительно установлено, что ночью на 2 мая глава Раменского района в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — сообщили РИА «Новости» в Следственном комитете.

Там же отметили, что в отношении Андрея Кулакова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как отметил адвокат экс-чиновника в разговоре с ТАСС, его подзащитному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Сарбашев также добавил, что сначала Кулакова допрашивали в качестве свидетеля, после чего задержали.

«Свою вину он не признает», — сообщила сторона защиты, подчеркнув, что, как утверждает сам Кулаков, он не виделся с убитой 1 и 2 мая.

После того, как экс-чиновника начали подозревать в совершении убийства, он «досрочно прекратил полномочия главы района» 29 мая. Временно исполняющим обязанности назначен Николай Воробьев.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, жена Андрея Кулакова узнала о его отношениях с Евгенией Исаенковой и начала оказывать давление. По предположению журналистов, причиной убийства могла стать ревность экс-чиновника к новому возлюбленному общественницы.

По информации СМИ, Кулаков и Исаенкова начали романтические отношения еще несколько лет назад. Об изменах ее муж знал, тем не менее они продолжали вести семейную жизнь ради 10-летней дочери. Осенью прошлого года у нее якобы появился новый кавалер, подарки от которого начал, по данным телеканала, замечать ее законный муж.

Как вспоминает друг убитой Евгении Исаенковой Илья Паймушкин, она была «ярким, неравнодушным человеком».

«Она была активная, импульсивная девушка, «правдоруб» про таких людей говорят. Она всегда была на пике волны, в Удельном возглавила инициативную группу против строительства трассы и стала заметной. Она всем старалась помогать», — рассказал Паймушкин. Он отметил, что познакомился с Исаенковой около шести лет назад.

По его словам, о романе общественницы и экс-главы Раменского района он узнал уже после трагедии. При этом друг убитой выразил мнение, что задушить его коллегу мог только близкий человек.

«Просто так человека нельзя задушить. Вы понимаете, что проще воткнуть нож, оглушить каким-то предметом, а чтобы задушить, должны быть доверительные отношения между людьми», — считает он.

Собеседник СМИ предположил, что в этом случае все произошло из-за «какой-то интриги, замешанной на чувствах, на любви или страсти».