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Возникла потасовка: Помощника депутата застрелили в Ростове 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Фото: ТАСС
В Ростове-на Дону застрелили помощника депутата от КПРФ. Погибший — Михаил Бакланов, помощник депутата Законодательного собрания Евгения Бессонова.
Убийство произошло около пяти утра в квартире Бакланова, сообщает ростовское издание «Блокнот».
Накануне в гости к помощнику депутата и его девушке пришел знакомый. После выпивки гость принялся флиртовать с девушкой. Возникла потасовка, во время которой прозвучал роковой выстрел. Затем убийца изнасиловал девушку. Позднее ей удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывший наряд задержал преступника.
Факт преступления уже подтвердили депутат Бессонов и представители СКР. Возбуждено уголовное дело.
Михаил Бакланов 13 лет назад был председателем областной организации «Союз коммунистической молодёжи», членом Молодёжного парламента при Законодательном собрании Ростовской области. В 2015 году участвовал в выборах в ростовскую думу от КПРФ. Занимался бизнесом, был гендиректором и учредителем нескольких компаний.
Комментарии6
Криминал , Происшествия , Евгений Бессонов , КПРФ , СКР
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