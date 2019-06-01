Возникла потасовка: Помощника депутата застрелили в Ростове

В Ростове-на Дону застрелили помощника депутата от КПРФ . Погибший — Михаил Бакланов, помощник депутата Законодательного собрания Евгения Бессонова.

Убийство произошло около пяти утра в квартире Бакланова, сообщает ростовское издание «Блокнот».

Накануне в гости к помощнику депутата и его девушке пришел знакомый. После выпивки гость принялся флиртовать с девушкой. Возникла потасовка, во время которой прозвучал роковой выстрел. Затем убийца изнасиловал девушку. Позднее ей удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывший наряд задержал преступника.

Факт преступления уже подтвердили депутат Бессонов и представители СКР . Возбуждено уголовное дело.

Михаил Бакланов 13 лет назад был председателем областной организации «Союз коммунистической молодёжи», членом Молодёжного парламента при Законодательном собрании Ростовской области. В 2015 году участвовал в выборах в ростовскую думу от КПРФ. Занимался бизнесом, был гендиректором и учредителем нескольких компаний.