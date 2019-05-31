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Подмосковный чиновник задержан за убийство предполагаемой любовницы 

Рамблер + ещё 50 36 минут назад
Фото: телеграм
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка СК Евгению Кирюшину.
«Все подтверждаю — и задержание, и информацию о жертве», — сказала Кирюшина.
По словам Кирюшиной, следствие установило, что 2 мая 44-летний Кулаков задушил 39-летнюю Исаенкову в салоне автомобиля, после чего скрылся с места преступления.
По предварительной версии, убийство совершено на почве «личных неприязненных отношений».
Источник ТАСС сообщил, что Кулаков и Исаенкова «давно были в близких отношениях».
В пятницу днем Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос о мере пресечения.
Криминал , Происшествия , Андрей Кулаков , ИТАР-ТАСС , Московская область
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