Подмосковный чиновник задержан за убийство предполагаемой любовницы

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка СК Евгению Кирюшину.

«Все подтверждаю — и задержание, и информацию о жертве», — сказала Кирюшина.

По словам Кирюшиной, следствие установило, что 2 мая 44-летний Кулаков задушил 39-летнюю Исаенкову в салоне автомобиля, после чего скрылся с места преступления.

По предварительной версии, убийство совершено на почве «личных неприязненных отношений».

Источник ТАСС сообщил, что Кулаков и Исаенкова «давно были в близких отношениях».

В пятницу днем Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос о мере пресечения.