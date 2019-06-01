В Москве похитили чемпиона Европы по тхэквондо ради 14 миллионов

Известно, что 24 мая около одного из домов на улице Плющева четверо злоумышленников похитили мужчину и несколько дней держали его в разных квартирах.

По данным источника, потерпевшим является чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль.

Известно, что 24 мая около одного из домов на улице Плющева четверо злоумышленников похитили Чмуля и несколько дней держали его в разных квартирах. Они потребовали 14 миллионов рублей за освобождение, получив после этого от бизнесмена 12 миллионов. 30 мая потерпевший смог самостоятельно сбежать и сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.

«В ходе проведения спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками полиции трое подозреваемых в совершении указанных преступлений были задержаны, местонахождение четвертого соучастника устанавливается», — сообщили в СК.

Сейчас на каждого подозреваемого заведено уголовное дело, исходя из роли каждого в данном преступлении. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения и изберут меру пресечения.