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В Москве похитили чемпиона Европы по тхэквондо ради 14 миллионов 

ТК «Звезда» + ещё 10 2 часа назад
Фото: Сергей Чмуль, Facebook
Известно, что 24 мая около одного из домов на улице Плющева четверо злоумышленников похитили мужчину и несколько дней держали его в разных квартирах.
Правоохранительные органы в Москве задержали подозреваемых в похищении генерального директора одной из столичных организаций. Преступники требовали за освобождение 14 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Москве.
По данным источника, потерпевшим является чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль.
Известно, что 24 мая около одного из домов на улице Плющева четверо злоумышленников похитили Чмуля и несколько дней держали его в разных квартирах. Они потребовали 14 миллионов рублей за освобождение, получив после этого от бизнесмена 12 миллионов. 30 мая потерпевший смог самостоятельно сбежать и сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.
«В ходе проведения спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками полиции трое подозреваемых в совершении указанных преступлений были задержаны, местонахождение четвертого соучастника устанавливается», — сообщили в СК.
Сейчас на каждого подозреваемого заведено уголовное дело, исходя из роли каждого в данном преступлении. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
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Криминал , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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