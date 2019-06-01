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Против начальника Владимирского Централа возбудили уголовное дело 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Начальник ФКУ Т-2 УФСИН по Владимирской области Алексей Климов отстранен от должности. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщают «Владимирские ведомости».
Уголовное дело связано с систематическим нарушением прав заключенных.
Официальный представитель УФСИН России по Владимирской области Сергей Логинов информацию об отстранении Алексея Климова не подтвердил.
Учреждение ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ) — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире. Основана в конце XVIII века. Название «Владимирский централ» стало известно благодаря песням «Еврейский арестант» и «Владимирский централ» исполнителя русского шансона Михаила Круга.
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Криминал , Происшествия , Сергей Логинов , Алексей Климов , Михаил Круг , ФСИН , Владимирские ведомости , Владимирская Область
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