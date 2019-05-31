Четыре побега — один из рабства: история уголовника с Ямала

Три побега от следствия за последние пять лет — житель Салехарда Андрей Руцкий, обвиняемый в нападении на полицейского, раз за разом уходит от силовиков. Причем однажды ему самому понадобилась их помощь: угодил на Дальнем Востоке к браконьерам, которые четыре месяца держали его в рабстве. В этом году Руцкого задержали в Омске и доставили на родину, однако спустя несколько месяцев он опять исчез.

Вместо стройки — в рабство

В 2016-м по дальневосточным СМИ разошлась история сибиряка, который приехал в регион на заработки, а попал в рабство к браконьерам. Это был Андрей Руцкий.

Он надеялся устроиться на строительство космодрома Восточный. Однако, по его словам, получил отказ — из-за возраста. Позвонил по другому объявлению о вакансии. Работодатель не уточнял, что именно потребуется делать, но деньги обещал неплохие — порядка 50 тысяч рублей в месяц.

Руцкий быстро понял, что оказался на браконьерской базе, но было уже поздно. Четыре месяца он заготавливал икру и был "кукушкой" — сидел на сопке, высматривая патрульные лодки. Пригодились и навыки строителя: ему регулярно поручали ремонтные и строительные работы.

Через пару месяцев Руцкий решил уволиться. Не тут-то было: браконьеры, ничего не объясняя, жестоко его избили. Другой "сотрудник" подпольной рыбной базы, Юрий, тоже хотел уйти, но ему выставили счет за якобы сломанную пилу стоимостью 170 тысяч рублей. Отрабатывать долг Юрий не пожелал и сбежал. Вскоре браконьеры сообщили, что выбраться из леса ему так и не удалось: смертельно ужалила змея.

И все же Руцкий подался в тайгу. После трехдневных скитаний добрался до небольшого поселка, рассказал обо всем. Его госпитализировали с истощением и пневмонией. Пойдя на поправку, Руцкий охотно раздавал интервью местным СМИ.

"После курса реабилитации пострадавший намерен написать заявление в полицию, Следственный комитет и прокуратуру Хабаровского края, — проинформировали в сюжете "Вести-Хабаровск". — Стоит отметить, что он по-прежнему опасается за жизнь своих родных, а также за себя".

Руцкий заявление так и не написал, но силовики, включая ФСБ , уже сами занялись этой историей. Чтобы помочь восстановить документы, проверили личность пострадавшего и выяснили, что им интересуются не только браконьеры. Руцкий уже два года находился в федеральном розыске по обвинению в нападении на полицейского в Салехарде.

Уголовное дело

Его приключения начались в 2014-м. В ночь над 9 января жительница Салехарда пожаловалась в полицию, что незнакомый мужчина ведет себя крайне агрессивно, грозится убить ее разными крайне жестокими способами.

Прибыв на место, полицейские поняли, что подозреваемый сильно пьян, но, согласно инструкции, забрали его на освидетельствование в психоневрологический диспансер.

Все на этом могло бы закончится, однако в патрульной машине Руцкий решил выразить недовольство действиями полицейских и ударил одного из них кулаком в лицо.

В итоге завели сразу два уголовных дела: полиция — за угрозу убийством, а Следственный комитет — за нападение на представителя власти.

Арестовывать обвиняемого не стали, поскольку, протрезвев, Руцкий во всем раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Ограничились подпиской о невыезде.

Уголовные дела рассматривали отдельно. Мировой судья решил, что за угрозу убийством Руцкому достаточно условного срока. А дело о насилии в отношении полицейского не успели передать в суд — Руцкий скрылся, "забыв" про подписку.

Два года спустя салехардские следователи увидели его по телевизору, в сюжете хабаровских журналистов. Установили, что из Салехарда он перебрался в Новосибирск, а затем на Дальний Восток.

Игра в кошки-мышки

Пока планировалась операция по доставке обвиняемого с Дальнего Востока на Ямал, Руцкий снова сбежал. По мнению следствия, он не то чтобы специально уходил от уголовной ответственности — просто "исключительный тип пофигиста".

"У следователей, которые с ним работали, не сложилось впечатления, что он какой-то злостный нарушитель и не желает сотрудничать, — рассказали в СУ СК по ЯНАО. — Ему просто все равно, в том числе подписка о невыезде. Он поступает так, как ему хочется".

В начале этого года Руцкий нашелся. Как пояснили в СК, следователи регулярно возвращаются к старым нераскрытым делам. Один из сотрудников поднял дело Руцкого, обновил ориентировку, и беглеца быстро задержали в Омске, откуда переправили в Салехард и даже помогли устроиться: как выяснилось, в родном городе у него практически не осталось ни родных, ни знакомых.

Несмотря на богатое криминальное прошлое, по каким-то причинам ему не стали избирать меру пресечения. У силовиков сложилось впечатление, что Руцкий уже сам устал от бесконечной игры в кошки-мышки, поскольку активно сотрудничал и участвовал во всех следственных действиях.

Никто не предполагал, что он снова скроется. Однако, когда дело наконец-то передали в суд, Руцкий опять исчез.

Отдельного вида уголовного наказания за побег на этапе следствия не предусмотрено, но, если Руцкого поймают, суд может учесть "гастроли" обвиняемого и вынести приговор по всей строгости. Скорее всего, условным сроком он уже не отделается. По закону за насилие в отношении представителя власти полагается до пяти лет тюрьмы.