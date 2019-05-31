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Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение 

Lenta.ru 2 часа назад
Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».
Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО «РусБИТех» — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах. Чваркова обвиняют в хищении 4,3 миллионов рублей из бюджетных средств, которые предназначались для зарплат работников.
На данный момент обвиняемый и его защита знакомятся с материалами уголовного дела. Отмечается, что следствие уже приняло меры для погашения ущерба по уголовному делу. В ходе обыска у генерала арестовали 450 тысяч рублей.
Издание отмечает, что уголовное дело о мошенничестве могут возбудить только по заявлениям потерпевших, однако те их не писали. Несмотря на это, защите генерала отказали в прекращении его уголовного преследования.
Чварков возглавлял Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. Он обеспечивал прохождение гуманитарного конвоя и вел переговоры с оппозицией, которую пытался привлечь на свою сторону для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании Чварков получил орден «За военные заслуги», ведомственную медаль и звание генерал-лейтенанта.
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Криминал , Видео , Сергей Чварков , Военная академия генштаба , Москва , Сирия
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