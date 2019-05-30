Бывший полицейский сел за дачу взятки сотруднику ФСБ

Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор бывшему полицейскому, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ . Об этом в четверг, 30 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Бывший начальник ОМВД России по городу Радужный признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере четырех миллионов рублей. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

По данным следствия, весной 2017 года полицейский заплатил должностному лицу ФСБ России 200 тысяч рублей за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья. Мужчина был задержан при передаче денег.

28 мая сообщалось, что в Москве суд приступил к рассмотрению уголовного дела о торговле наркотиками в крупном размере, обвиняемым по которому проходит Евгений Зданович — 46-летний сын генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Здановича.