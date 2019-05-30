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Бывший полицейский сел за дачу взятки сотруднику ФСБ 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
В Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор бывшему полицейскому, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом в четверг, 30 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
Бывший начальник ОМВД России по городу Радужный признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере четырех миллионов рублей. Мужчина был взят под стражу в зале суда.
По данным следствия, весной 2017 года полицейский заплатил должностному лицу ФСБ России 200 тысяч рублей за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья. Мужчина был задержан при передаче денег.
28 мая сообщалось, что в Москве суд приступил к рассмотрению уголовного дела о торговле наркотиками в крупном размере, обвиняемым по которому проходит Евгений Зданович — 46-летний сын генерал-лейтенанта Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Здановича.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , ФСИН , Ханты-Мансийский автономный округ
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