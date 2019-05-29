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В Кирове задержали медиков, которые грабили пенсионеров 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Полицейские задержали в Кирове врача-терапевта и фельдшера скорой помощи, которые промышляли ограблениями пожилых людей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками УМВД России по городу Кирову совместно с органами управления здравоохранения задержаны врач-терапевт одного из медицинских центров и фельдшер скорой помощи по подозрению в хищении денежных средств пожилых граждан в результате разбоя", — отметила она.
Так, по данным Волк, "в полицию с заявлением о пропаже денег обратились две родственницы, которые проживают в одной квартире". "Они рассказали, что накануне к ним пришли двое мужчин в одежде медицинских работников, которые предложили свои услуги по лечению гипертонии. Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли. Не заподозрив злого умысла, женщины только на следующий день обнаружили отсутствие крупной денежной суммы", — сказала Волк.
По ее словам, один из задержанных несколькими днями ранее приезжал по данному адресу на вызов и заметил место, где пациентки хранили свои сбережения. Затем он предложил своему приятелю забрать деньги и разделить их. Один из фигурантов часть своей доли — около 30 тыс. рублей — потратил на погашение ранее взятых кредитов, а стальные денежные средства сотрудники полиции изъяли у задержанных в ходе обысков. Возбуждено уголовное дело о разбое, в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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