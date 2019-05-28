Раскрыты подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе

Во Франции раскрыли подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным издания, подозреваемый — Мохамед Хишем М. (Mohamed Hichem M.) — родился в 1992 году в алжирском городе Оран . В 2017-м он с семьей переехал по студенческой визе во Францию, где учился в лионской школе информатики.

«Пока ничего не было найдено улик, указывающих на его связь с радикальным исламом. После задержания он мало говорит», — приводит слова собеседника газета. Мотив совершения преступления пока не установлен.

В ходе обысков в квартире подозреваемого были обнаружены материалы для создания взрывных устройств, которые использовали организаторы терактов в Брюсселе и во Франции. Также стало известно, что Мохамед Хишем М. приобрел детали, необходимые для создания бомбы в крупном интернет-магазине, заказав их на свое имя. В истории его покупок также были обнаружены батарейки и микросхемы, которые могли быть использованы для удаленного подрыва.

27 мая сообщалось о задержании подозреваемого по делу о взрыве в Лионе — спустя три дня после того, как полиция получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени. В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 человек госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.