Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе 

Lenta.ru + ещё 33 31 минуту назад
Фото: Reuters
Во Франции раскрыли подробности биографии задержанного по делу о взрыве в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По данным издания, подозреваемый — Мохамед Хишем М. (Mohamed Hichem M.) — родился в 1992 году в алжирском городе Оран. В 2017-м он с семьей переехал по студенческой визе во Францию, где учился в лионской школе информатики.
«Пока ничего не было найдено улик, указывающих на его связь с радикальным исламом. После задержания он мало говорит», — приводит слова собеседника газета. Мотив совершения преступления пока не установлен.
В ходе обысков в квартире подозреваемого были обнаружены материалы для создания взрывных устройств, которые использовали организаторы терактов в Брюсселе и во Франции. Также стало известно, что Мохамед Хишем М. приобрел детали, необходимые для создания бомбы в крупном интернет-магазине, заказав их на свое имя. В истории его покупок также были обнаружены батарейки и микросхемы, которые могли быть использованы для удаленного подрыва.
27 мая сообщалось о задержании подозреваемого по делу о взрыве в Лионе — спустя три дня после того, как полиция получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.
Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени. В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 человек госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.
Последние новости
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия В России отменили роуминг
Комментарии
Криминал , Le Parisien , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции не работают: На Украине вновь говорят о РФ11
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500105
Скандал с «россиянкой» привел к смене правительства Австрии9
Женщины в Раде: В ООН обратились к Киеву с просьбой27
ЧП в Японии: неизвестный напал с ножом на школьников
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение