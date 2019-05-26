Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением — информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp. Пользователи сообщили, что к нападению причастны несовершеннолетние. Инцидент якобы произошел на одной из центральных улиц Борогонцев, где директор хотел остановить группу ребят, избивающих человека.
"По данному факту возбуждено уголовное дело", — подтвердил источник.
В центральной районной больнице прокомментировали о состоянии потерпевшего.
"Мужчина с проникающим ножевым ранением к нам поступил в ночь с пятницы на субботу. Сейчас находится в послеоперационной реанимации. Состояние стабильное, он в сознании, говорить может. Ведем наблюдение, возможно, в понедельник переведем в палату стационара", — рассказала РИА Новости главный врач центральной больницы Усть-Алданского района Анна Петрова.