Неизвестный украл из московского офиса миллионы рублей

Четыре с половиной миллиона рублей и ноутбук украл преступник из офиса в центре столицы.

Ночью с 23 на 24 мая неизвестный взломал дверь здания на Павелецкой набережной. Он проник в два помещения: из одного вынес документы, из другого — ценности, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы городского ГУ МВД

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что полицейские задержали в Москве уроженца Дагестана 1979 года рождения. По данным сыщиков, мужчина украл мобильный телефон у жителя города во время объятий.