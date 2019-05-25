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Неизвестный украл из московского офиса миллионы рублей 

News.ru 49 минут назад
Фото: Global Look Press
Четыре с половиной миллиона рублей и ноутбук украл преступник из офиса в центре столицы.
Ночью с 23 на 24 мая неизвестный взломал дверь здания на Павелецкой набережной. Он проник в два помещения: из одного вынес документы, из другого — ценности, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы городского ГУ МВД.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что полицейские задержали в Москве уроженца Дагестана 1979 года рождения. По данным сыщиков, мужчина украл мобильный телефон у жителя города во время объятий.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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