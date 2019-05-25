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И. о. главы управления Росреестра задержан по делу о махинациях 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе. По данным регионального управления СК, речь идёт о махинациях с земельными участками.
Главе управления инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями в криминальных целях.
Члены преступного сообщества путём составления подложных постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учёт и зарегистрировали право собственности, — сказано в сообщении СК.
Государству был причинён ущерб на сумму более 370 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что в рамках расследования дела были заключены под стражу депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, специалист управления Ренат Шихвеледов и кадастровый инженер Абдулла Умаханов. Специалист-эксперт ведомства Зулейхат Дагирова была отправлена под домашний арест.
Следователь СК ходатайствует перед судом об аресте принадлежащих подозреваемым более 300 объектов недвижимого имущества на сумму около 20 млрд рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Росреестр , Республика Дагестан
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