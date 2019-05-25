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В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, 78-летний житель столицы рассказал полиции, что обратился за юридической помощью по одному из номеров в объявлении.
"Злоумышленники, представившись работниками фирмы, прежде чем проконсультировать пожилого человека, предложили ему перевести на их счет 80 тысяч рублей. После поступления денег они вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", — сказала Волк.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранты дела арестованы.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва
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